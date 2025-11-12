Махачев рассказал о своих ближайших целях в UFC

Бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о своих ближайших целях в смешанных единоборствах.

«Я бы хотел завоевать второй пояс, может, провести больше защит, чем Камару Усман, и попасть в зал славы», — приводит слова российского бойца официальный сайт UFC.

Напомним, следующий бой Ислам Махачев проведёт с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322. Поединок пройдёт в это воскресенье, 16 ноября. Начало встречи запланировано на 8 утра по московскому времени. Махачев может стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс в двух весовых категориях.