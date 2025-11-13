Махачев назвал причину поражения Мухаммада в бою с Маддаленой

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев высказался о поражении американца Белала Мухаммада в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся в мае на турнире UFC 315 в Монреале (Канада).

«Белал отлично показал себя в стойке, он нанёс больше ударов, думаю, но понёс больше урона. Вот почему он проиграл… Но Белал хорошо смотрелся в бою. У него были ошибки, ему нужно было смешивать ударку с борьбой. Он чувствовал, что может хорошо попасть, может драться… Как по мне, он ошибся в этом бою», — сказал Махачев в интервью TNT Sports.