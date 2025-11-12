Махачев назвал ожидаемого соперника

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев назвал, по его мнению, своего следующего соперника в случае победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой, поединок с которым состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«После Джека, я думаю, будет Камару Усман. У него наибольшее число защит в полусреднем весе, и сейчас у него хорошая позиция», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Adin Live.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 69 в июне, Усман победил единогласным судейским решением американца Хоакина Бакли.