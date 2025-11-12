Махачев намерен войти в Зал славы

Бывший российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев заявил о намерении войти в Зал славы, передает пресс-служба UFC.

«Завоевать второй пояс, защитить его. Возможно, даже больше раз, чем Камару. И войти в Зал славы», — заявил боец.

Махачев в настоящее время готовится к бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены. Поединок официально анонсирован организацией UFC и состоится 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд.

Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний. В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе, он одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться.