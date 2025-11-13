Энтони Джошуа и блогер Джейк Пол проведут боксерский поединок

Энтони Джошуа и Джейк Пол проведут боксерский поединок в декабре в Майами (The Ring)
Пол и Джошуа подерутся в декабре.
Энтони Джошуа и Джейк Пол проведут боксерский поединок в тяжелом весе.
Бой состоится в декабре в Майами, сообщает The Ring. О формате боя пока не сообщается.
Изначально Пол должен был подраться с Джервонтой Дэвисом 14 ноября, но бой отменили после обвинений в домашнем насилии.
