Энтони Джошуа и Джейк Пол проведут боксерский поединок в декабре в Майами (The Ring)

Пол и Джошуа подерутся в декабре.

Энтони Джошуа и блогер Джейк Пол проведут боксерский поединок
Энтони Джошуа и Джейк Пол проведут боксерский поединок в тяжелом весе.

Бой состоится в декабре в Майами, сообщает The Ring. О формате боя пока не сообщается.

Изначально Пол должен был подраться с Джервонтой Дэвисом 14 ноября, но бой отменили после обвинений в домашнем насилии.

