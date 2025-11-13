Махачев заявил, что постарел

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев высказался о своём переходе в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Я уже не молод, знаете… Мне 34 года, и это причина, почему я должен заботиться о своём теле и здоровье. Думаю, в полусреднем весе мне будет лучше. Мне всю жизнь говорили «молодой», но теперь я стал старым. Но я всё ещё голоден», — сказал Махачев в интервью TNT Sports.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится за титул UFC в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.