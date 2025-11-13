Чимаев принял вызов Перейры: «Погнали. Я могу засабмитить тебя и Тейшейру за один вечер»

Sports.ruиещё 3

Хамзат Чимаев согласился провести схватку по грэпплингу против Алекса Перейры.

Чимаев отреагировал на вызов Перейры
© UFC
«Погнали. Я могу засабмитить тебя и Тейшейру за один вечер», – написал Чимаев.

Чимаев ранее вызывал на бой Перейру в полутяжелом весе. Хамзат в августе стал чемпионом в среднем дивизионе, победив Дрикуса дю Плесси.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости