Сехудо предостерёг Махачева перед боем с Делла Мадделеной

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо поделился мнением о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между действующим чемпионом Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым. Бой состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Изначально я ставил на Ислама Махачева, но всё не так просто, как думал сперва. Есть нечто в этом бою, что меня пугает. Ислам сказал: «Если борьба не сработает, я буду боксировать с Джеком». Но хочешь ли ты действительно драться в стойке с парнем, который отлично работает по корпусу и бьёт коленями по центру? Единственный путь к победе для Ислама — через борьбу», — сказал Сехудо на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.