Ислам Махачев ответил, когда боялся в последний раз

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) второй номер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Ислам Махачев вспомнил последний случай, когда он испытывал страх.

© Чемпионат.com

«В последний раз я боялся несколько дней назад – мне снился кошмар», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC Europe.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев проведёт поединок с действующим чемпионом промоушена в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.

К настоящему моменту Ислам принял участие в 28 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 27 побед, пять из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. На счету Делла Маддалены 18 побед при двух поражениях.