Участник СВО проведет бой на турнире промоушена Шлеменко

Участник специальной военной операции, боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ястреб - Каспий" из Дагестана Абдул Гайирбегов проведет поединок по смешанным единоборствам (ММА) 13 декабря на турнире Shlemenko Fighting Championship (SFC). Об этом сообщли ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта Омской области.

"Абдул Гайирбегов - действующий боец СВО. С 2022 года у него было уже шесть командировок в зону боевых действий, это более 18 месяцев. И он выйдет в октагон в главном карде SFC 12, который состоится 13 декабря на "G-Drive Арене", - рассказали в пресс-службе.

Профессиональную карьеру бойца ММА Гайирбегов начал в 2012 году в школе "Шторм" Александра Шлеменко. На его счету 24 боя и 19 побед. Осенью 2022 года на турнире промоушена SFC он посвятил победу старшим коллегам и погибшим бойцами отряда "Ястреб - Каспий".