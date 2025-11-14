Нурмагомедов оценил готовность Махачева драться в полусреднем весе

Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов признался, что старается многое перенимать из техники своего товарища Ислама Махачева. Напомним, в настоящий момент Ислам готовится к поединку на турнире UFC 322, где он сразится с чемпионом лиги в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Ранее Махачев выступал в лёгком весе.

© Чемпионат.com