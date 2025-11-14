Олимпийского чемпиона по боксу отстранили на несколько лет

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отстранило боксера Лазизбека Муллажонова из Узбекистана от участия в соревнованиях на три года. Об этом сообщает пресс-служба ITA.

11 июня 2025 года допинг-проба Муллажонова, ставшего победителем Олимпийских игр 2024 года в Париже, дала положительный результат. Проба была взята во внесоревновательный период.

Дисквалификация спортсмена завершится 21 июля 2028 года. Его результаты на соревнованиях, показанные с 11 июня по 22 июля, аннулируются.

Муллажонову 26 лет, на Играх в Париже он стал победителем в весовой категории до 92 кг. Также он является чемпионом Азии 2022 года в категории свыше 92 кг. На профессиональном ринге боксер провел шесть поединков, во всех одержав победу нокаутом. 14 ноября он проведет бой против нигерийца Моньясаху Муритадора. Дисквалификация распространяется только на любительские поединки.