Экс-чемпион мира провалил допинг-тест на кокаин

33-летний новозеландский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории, и бывший чемпион мира Джозеф Паркер провалил допинг-тестирование, так как Добровольное антидопинговое агентство (VADA) в день его поединка с Фабио Уордли 25 октября обнаружило в крови кокаин, о чём сообщили в ВВС.

«Джозеф Паркер получил неблагоприятное заключение после своего боя с Фабио Уордли. Пока дело не расследовано, никаких дополнительных комментариев сделано не будет», — приводит заявление промоутерской компании Паркера Queensberry Promotions британское издание.

Паркер может получить двухлетнюю дисквалификацию, но также может быть отстранен от работы всего на три месяца, в зависимости от обстоятельств. Любой запрет будет вынесен Антидопинговым управлением Великобритании (Ukad) и Британским боксерским контрольным советом (BBBC).

В поединке с Уордли Паркер потерпел поражение нокаутом в 11-м раунде.