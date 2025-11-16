Махачев стал первым бойцом из России, выигравшим два чемпионских титула в UFC

Ислам Махачев после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой стал первым бойцом из России, который выиграл два чемпионских титула в UFC.

© Официальный ВК-аккаунт UFC

В субботу в Нью‑Йорке (США) Махачев единогласным решением судей победил Делла Маддалену и отобрал у соперника пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Ранее Махачев владел титулом чемпиона организации в легком дивизионе.

В активе 34‑летнего Махачева 28 побед и одно поражение в ММА.

