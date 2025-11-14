Махачев оказался тяжелее своего соперника перед титульным боем на UFC 322

Российский боец ММА Ислам Махачев успешно прошел процедуру взвешивания перед боем с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 322 в Нью‑Йорке.

Российский боец показал на весах 77,11 кг. Его соперник оказался легче — 77,02 кг.

Поединок состоится 16 ноября. Ориентировочное начало титульного боя — 8:00 по московскому времени.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

14 ноября глава UFC Дана Уайт не дал вступить в драку Махачеву и Маддалене. Соперники сохраняли спокойствие во время самой церемонии, однако сразу после ее окончания между ними произошел обоюдный обмен резкими репликами. Спортсмены двинулись навстречу друг другу, создав угрозу преждевременной стычки. Уайт среагировал и встал между ними.