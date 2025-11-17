Стало известно, сколько заработал Махачев за карьеру в UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заработал за карьеру в UFC 14,5 миллиона долларов, сообщает «РБК‑Спорт».

© Соцсети

В субботу Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью‑Йорке и стал чемпионом в полусреднем весе. Он стал первым бойцом из России и 11‑м в истории промоушена, завоевавшим два чемпионских пояса UFC — ранее Махачев владел титулом в легком весе, который он освободил.

По информации Sporty Salaries, за поединок с Делла Маддаленой российский спортсмен получил $3,32 млн. Эта сумма включает 800 тысяч за выход в октагон, $2,5 млн бонусов с продаж платных трансляций (PPV) и 32 тысячи спонсорских выплат. Доход Махачева за первый титульный бой в UFC против бразильца Чарльза Оливейры составил около 530 тысяч долларов. За две успешные защиты пояса в легком весе против австралийца Александра Волкановски он в сумме получил около $4 млн, а за бой с американцем Дастином Порье — $1,8 млн. Первый бой в UFC против американца Лео Кунца принес Махачеву 24 тысячи долларов.

Общий зарегистрированный заработок Ислама Махачева за всю карьеру в UFC составляет $14,5 млн. По информации Give me Sport, в марте 2025 года Махачев вошел в топ‑20 самых высокооплачиваемых бойцов в истории UFC с доходом от боев (без учета PPV и рекламы) в $8,8 млн.

В смешанных единоборствах 34‑летний Махачев одержал 28 побед и потерпел одно поражение, в UFC выиграл 17 из 18 боев.