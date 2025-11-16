«Ислам, Ислам!» Публика в Нью-Йорке поддержала Махачева в первом раунде боя с Маддаленой

Публика на турнире UFC 322, который проходит в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден», скандирует «Ислам, Ислам!» в первом раунде боя 34-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева с чемпионом лиги в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.

Бой Махачева и Маддалены стал главным событием турнира UFC 322 в Нью-Йорке.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. В качестве профессионала Махачев дебютировал в 2010 году.