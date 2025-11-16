Брат Хабиба подрался с секундантом Макгрегора в зале на турнире UFC 322

Брат Хабиба Нурмагомедова, Абубакар, стал участником массовой драки в зале на турнире UFC 322, который проходит в Нью‑Йорке.

© Матч ТВ

В потасовке, возникшей в зрительном зале, приняли участие бывший секундант и спарринг‑партнер Конора Макгрегора Диллон Дэннис, а также российские бойцы MMA Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков. Причины драки неизвестны.

Daily Mail сообщает, что участников драки отвели в подтрибунное помещение «Мэдисон Сквер Гарден».

Прямые трансляции турниров UFC можно увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.