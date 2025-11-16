Махачев победил Делла Маддалену единогласным решением судей

В Нью-Йорке в рамках турнира UFC 322 завершился титульный бой в полусреднем весе между топовым российским бойцом Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Победу в поединке одержал Махачев единогласным судейским решением.

© Чемпионат.com

На протяжении боя россиянин успешно в каждом раунде проводил тейкдауны, которым австралиец противопоставить ничего не мог. Тем не менее, выйти на досочный финиш Махачеву не удалось, и бой продлился все пять раундов.

Шевченко защитила чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе