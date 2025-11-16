Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев заявил, что осуществилась его мечта, после того как он стал чемпионом UFC в полусреднем весе.

В воскресенье Махачев на турнире UFC 322 в Нью-Йорке встречался с чемпионом организации в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Россиянин уверенно провел все пять раундов и победил единогласным решением судей, став первым в истории бойцом из России, ставшим чемпионом в двух весовых категориях. Ранее Махачев владел поясом в легком весе.

"Это мечта. Всю мою жизнь я мечтал об этих двух поясах. И наконец-то этого добился. Пояса такие тяжелые. Но они мне так нравятся. Нью-Йорк, спасибо! Вы даже не представляете, насколько изменилась моя жизнь. Больше никаких безумных весогонок. Это было так легко", - заявил Махачев после боя.

Он добавил, что его план на бой был известен, но никому не удалось остановить чемпиона.

Махачев стал первым бойцом из России, выигравшим два чемпионских титула в UFC

Также Махачев заявил о готовности выступить на турнире UFC, который пройдет в Белом доме 14 июня 2026 года.