«Просто уничтожил». Карен Хачанов поздравил Ислама Махачева с завоеванием титула UFC

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на завоевание Исламом Махачевым титула чемпиона UFC в полусреднем весе.

Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей в главном событии UFC 322, став первым российским чемпионом в полусреднем весе.

«Просто уничтожил», — написал Хачанов на личной странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 Карен Хачанов играл в финале «Мастерса» в Торонто (Канада), где потерпел поражение от американца Бена Шелтона (7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7)). Лучшим выступлением на турнире «Большого шлема» был выход в четвертьфинал Уимблдона.