Тактаров оценил завоевание Махачевым второго чемпионского пояса в UFC

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров оценил завоевание россиянином Исламом Махачевым второго чемпионского пояса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает Sport24.

Тактаров сравнил спортсмена с компьютером.

«В 34 года у него уже все заранее просчитано. Думаю, он может и еще выше подняться, никаких больше легких категорий», — отметил актер.

Тактаров добавил. что не хочет сравнивать Махачева с Хабибом Нурмагомедовым.

«Сегодня заметил, что Ислам впервые искренне радовался и улыбался. Вот это важно», — заявил бывший спортсмен.

Махачев 16 ноября победил единогласным решением судей австралийца Джека Делла Маддалену в бою за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Россиянин ранее был чемпионом промоушена в легком весе.