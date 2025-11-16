"Уложу спать": Топурия заочно оскорбил бойца-чемпиона Махачева

Испанский боец Илия Топурия заявил, что считает россиянина Ислама Махачева "самым скучным" бойцом, принимающим участие в Абсолютном бойцовском чемпионате. Также он предположил, что в очном поединке смог бы победить Махачева.

Топурия, обратившись к Махачеву посредством Twitter, сказал, что россиянину недостает "того, что невозможно тренировать - эмоций".

Испанец, который, по некоторым версиям, может стать следующим соперником Махачева заявил, что "уложит спать" российского бойца.

Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей, став чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в полусреднем весе. В прошлом он уже получал титул в легком весе. Таким образом, он стал первым россиянином, сумевшим стать чемпионом в двух разных дивизионах, и 11-м бойцом в истории, которому такое удалось.

Махачев повторил самую длинную победную серию в истории UFC и станет абсолютным рекордсменом, если выиграет следующее сражение. За всю карьеру боец победил 28 раз и проиграл один раз.