Глава UFC отреагировал на завоевание Махачевым второго чемпионского пояса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, российский спортсмен движется в сторону звания лучшего бойца всех времен.

«Не самый яркий бой, который можно увидеть, но я вам вот что скажу: полное доминирование», — отметил Уайт.

Ранее на победу над Маддаленой отреагировал сам Махачев. По мнению россиянина, поединок сложился для него легко.

Ислам Махачев 16 ноября победил единогласным решением судей Маддалену в бою за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Россиянин ранее был чемпионом промоушена в легком весе.