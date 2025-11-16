Ислам Махачев первым из россиян стал чемпионом UFC в двух разных дивизионах

Ислам Махачев первым из россиян стал чемпионом UFC - ведущей организации по смешанным единоборствам - в двух разных весовых категориях. У Махачева уже был титул в легком весе (до 70,3 кг), а теперь появился и в полусреднем (до 77,1 кг). Этот пояс Ислам добыл, победив накануне австралийца Джека Маддалену в главном бою турнира UFC 322 на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

Одновременно россиянину покорилось и другое большое достижение. Он одержал 16-ю победу подряд, сравнявшись с рекордсменом UFC, бразильцем Андерсоном Силвой.

Решение Махачева подняться в полусредний вес многие расценивали как рискованное. Волновали вопросы: хватит ли россиянину габаритов, сохранит ли он былую подвижность после набора массы и так далее. Фигура предстоящего соперника тоже смущала. Даже Хабиб Нурмагомедов, близкий друг Ислама, готовивший его к титульному поединку, признавал, что Маддалена - самый сложный оппонент в карьере Махачева.

Контраст между тревожными ожиданиями и спокойствием, с которым Ислам разобрался с теперь уже экс-чемпионом полусреднего веса, получился выдающимся. Внешне Маддалена, может, и избежал серьезного урона, но морально Махачев его подавил. Россиянин уверенно чувствовал себя и в стойке, которая считалась козырем австралийца, и в своей любимой борьбе. Маддалена не смог защититься ни от одного перевода в партер. А на ковре Махачев, продемонстрировавший невероятное кардио, в буквальном смысле выжимал из соперника все соки.

Триумф Ислама вызвал почти единодушное восхищение в мире смешанных единоборств.

Экс-соперник Махачева американец Дастин Порье: "Он просто взял пояс в другой весовой категории в доминирующей манере. Мое уважение".

Чемпион UFC в легчайшем весе, грузин Мераб Двалишвили: "Поздравляю. Заслуженно".

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе палестинец Белал Муххамад: "Рад, что Ислам стал двойным чемпионом, это легендарно".

Американский боец UFC Джамал Хилл: "Ислам сломал соперника. Джек Маддалена выглядел деморализованным".

Аналитик ESPN американец Бретт Окамото: "Он свалил Маддалену с такой же эффективностью, как в легком весе. Полусредняя категория - лучшая для него".

Правда, восторги разделили не все. Традиционно недовольство выразил испанец грузинского происхождения Илия Топурия, взявший титул в легком весе после ухода оттуда Махачева.

"Ислам, ты самое скучное, что есть в этой игре. С каждым днем я все больше уверен, что уложу тебя спать", - в своей фирменной провокационной манере написал в соцсетях Топурия.

Махачев отреагировал моментально: "У меня нет травм и серьезных повреждений. Я готов. Кто бы ни был следующим, я в строю. Это будет легко".

Но вообще, рассуждая о планах на будущее, Ислам говорил не про конкретных соперников, а про место, где он хотел бы подраться.

"Дональд Трамп, погнали! Открывай Белый дом, я иду", - прокричал Ислам в октагоне во флеш-интервью сразу после боя.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов анонсировал турнир в своей рабочей резиденции в июне следующего года.

Кстати, глава UFC Дана Уайт такой возможности отрицать не стал. Никто не удивится, если в итоге Махачев подерется в Белом доме именно с Топурией. Правда, для этого Илие придется тоже подняться в полусредний вес. Возвращаться в легкую весовую категорию Ислам, похоже, не собирается.

Авторитетно

Адам Богатырев, двукратный чемпион мира по боевому самбо, топ-боец лиги АСА:

- Как я и говорил, Джек Делла Маддалена еще не встречался с таким уровнем борьбы, как у Ислама Махачева. И в этом бою ему пришлось это сделать. Поединок показал, что это просто разные уровни бойцов. Полностью доминирующее выступление от Ислама. Махачев показал, что в 77 кг он ничем не хуже. Так что теперь мы уверены, что и в этом весе он может стабильно выступать.

Что касается сравнения с Хабибом Нурмагомедовым (экс-чемпион UFC в легком весе, член Зала славы UFC. - Прим. "РГ"), то они будут всегда. И дело в том, что эти споры никогда не прекратятся. Каждый будет иметь свое мнение. Может быть, спортивные достижения Ислама уже выше. Но при этом Хабиб был первопроходцем. Так что сложно сравнивать их сейчас. Но если говорить про достижения, то Ислам добился большего, это просто факт.

Подготовила Анна Козина