Главные бои недели

В программе — российский десант на катарском турнире UFC и дебют Абдуллаева в новом весе.

Наступает новая неделя, которая принесёт любителям единоборств множество интересных поединков и противостояний. В Катаре пройдёт первый в истории страны турнир UFC, на котором выступят и российские бойцы. А в боксе состоится масштабный турнир в Саудовской Аравии, где выступят Дэвид Бенавидес, Девин Хейни и другие звёзды мирового бокса, а в Екатеринбурге экс-претендент на титул чемпиона мира Заур Абдуллаев дебютирует в новой для себя весовой категории.

В Катаре пройдёт первый в истории страны турнир UFC — UFC Fight Night 265. Возглавит его поединок двух топовых легковесов: второго номера рейтинга Армана Царукяна и седьмого номера Дэна Хукера. Арман наконец-то получил бой в промоушене. Ситуация с отменой титульного поединка против Ислама Махачева сильно повлияла на развитие карьеры Царукяна, и он был вынужден простаивать. Теперь Царукяну предстоит провести претендентский бой — именно так можно охарактеризовать его противостояние с Хукером. Победа над Дэном должна укрепить позиции Армана, но победу эту ещё нужно добыть. Хукер давно находится в топ-10, закалён в жёстких боях с серьёзной оппозицией — легко Арману точно не будет.

22 ноября. Белал Мухаммад — Иан Гарри

На турнире UFC в Катаре пройдёт и бой претендентов на титул в полусреднем весе, который только что завоевал Ислам Махачев. Бывший чемпион Белал Мухаммад разделит клетку с шестым номером Ианом Гарри. В полусреднем весе сейчас развернулась настоящая борьба за право стать следующим претендентом, и эти парни тоже участвуют в гонке. Белал ещё недавно владел поясом и занимает первую строчку в рейтинге, у Иана Гарри солидный рекорд в UFC 9-1: победитель противостояния точно будет иметь отличные шансы получить чемпионский бой.

В карде турнира UFC в Катаре зрители увидят поединок двух тяжеловесов: седьмого номера рейтинга Сергея Спивака и одиннадцатого номера Шамиля Газиева. Уроженец Дагестана Шамиль Газиев, выступающий за Бахрейн, продолжает прокладывать дорогу к титулу. Шамиль закрыл единственное поражение в карьере от Жаирзиньо Розенстрайка двумя победами и будет стремиться продолжить серию в бою с опытным Сергеем Спиваком. У Спивака в последнее время, напротив, дела идут не лучшим образом, он проиграл три боя из четырёх, но при этом оппозиция у Сергея была очень серьёзная. Поединок с Газиевым для него — шанс доказать, что его ещё рано списывать со счетов.

22 ноября. Тагир Уланбеков — Кёдзи Хоригути

На турнире UFC в Катаре выступит ещё один российский боец Тагир Уланбеков. Члену команды Хабиба предстоит непростой вызов в лице бывшего чемпиона Rizin и Bellator в наилегчайшем весе Кёдзи Хоригути. Тагир выступает в UFC уже пять лет, но в моментах его карьера буксовала из-за невзрачных выступлений и проблем с весогонками. При этом Уланбеков имеет солидный рекорд 6-1 в промоушене и получил шанс громко заявить о себе в бою с именитым соперником. В лигу возвращается Кёдзи Хоригути, который выступал в промоушене в 2010-х, выиграл 9 поединков и уступил только Деметриусу Джонсону в титульном бою. После этого японец добыл титулы Rizin и Bellator, а теперь вернулся за поясом UFC.

22 ноября. Сайгид Изагахмаев — Николас Далби

На турнире UFC в Катаре дебютирует российский полусредневес Сайгид Изагахмаев. Сайгид выступает в ММА с 2013 года, имеет в своём активе приличный рекорд 22-2 и 16 финишей. Последним промоушеном российского бойца был One Championship, где он выступал до ноября 2022 года: в UFC Изагахмаев попал после трёхлетней паузы в смешанных единоборствах. Дебют у Сайгида предстоит непростой, в соперниках у него будет крепкий датчанин Николас Далби, который побеждал Муслима Салихова и дал очень тяжёлый бой Ренату Фахретдинову.

22 ноября. Заур Абдуллаев – Хьюга Альберто Ролдан

В Екатеринбурге пройдёт турнир по боксу от RCC Boxing Promotions. Возглавит его один из самых известных представителей промоушена, экс-претендент на титул чемпиона мира в лёгком весе Заур Абдуллаев. После двух неудач завоевать пояс в лёгком дивизионе Абдуллаев принял решение сменить категорию и перебрался в первый полусредний вес, где ему предстоит дебютировать. В соперниках у Заура окажется аргентинец Хьюга Альберто Ролдан, а на кону будет стоять престижный титул WBA Gold, который позволит победителю попасть в топ-5 организации.

22 ноября. Дэвид Бенавидес — Энтони Ярд

В Саудовской Аравии пройдёт масштабный боксёрский вечер. Несмотря на то, что бой Артура Бетербиева слетел из карда турнира, зрителям всё равно будет на кого посмотреть. Так, чемпион WBC в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес разделит ринг с экс-претендентом на титул чемпиона мира Энтони Ярдом. Бенавидес стал чемпионом без поединка: в WBC отобрали титул у Дмитрия Бивола, который не горел желанием встречаться с Дэвидом, и отдали его временному на тот момент чемпиону Бенавидесу. Непобеждённый нокаутёр проведёт первую защиту титула в бою с Энтони Ярдом, который знаком российским фанатам: два из трёх поражений в карьере британец потерпел от Сергея Ковалёва и Артура Бетербиева. Сейчас Ярд идёт на серии из четырёх побед и намеревается завоевать чемпионский пояс в очередной попытке.

22 ноября. Брайан Норман — Девин Хейни

На турнире в Саудовской Аравии состоится поединок за титул WBO в первом полусреднем весе. Непобеждённый Брайан Норман, который владеет поясом, разделит ринг со звёздным Девином Хейни. В последнее время карьера Хейни вызывает большие вопросы. Невзрачные выступления чередуются с различными скандалами, не связанными с боксом: то Девин подаёт в суд на Райана Гарсию за «избиение» в ринге, то судится с бывшей невестой и пытается отобрать подарки. А в ринге бои Хейни подвергаются сплошной критике. Теперь Девину предстоит титульный поединок против крайне непростого Брайна Нормана. В активе 24-летнего американца 28 побед в 28 поединках, 22 из них он одержал нокаутами: кажется, в этом поединке Хейни вполне может лишиться заветного «нолика» в графе поражений.

23 ноября. Джосиел Силва — Олег Борисов

В Минске состоится турнир ACA 196 с титульным боем в главном событии. Чемпион промоушена в легчайшем весе Джосиел Силва разделит клетку с бывшим обладателем пояса Олегом Борисовым. Силва в феврале этого года неожиданно отобрал титул у Павла Витрука и стал третьим бразильским чемпионом в истории лиги. В первой защите он встретится с опытным 40-летним Олегом Борисовым: российский боец уже владел поясом и намеревается вернуть его себе. Борисов закрыл поражение от Витрука двумя победами и готов продлить серию с крепким бразильцем.