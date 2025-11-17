Глава UFC раскрыл выручку, полученную на турнире с боем Махачев – Маддалена

Президент UFC Дана Уайт во время выступления на пресс-конференции раскрыл показатели турнира UFC 322, который проходил в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

© Чемпионат.com

По данным главы промоушена, посещаемость турнира составила 20 664 зрителей. Что касается выручки, то она, по словам Уайта, оценивается в $ 30 600 000 (третий результат в истории арены «Мэдисон Сквер Гарден»).

Напомним, в главном поединке UFC 322 встречались россиянин Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена. Ислам победил единогласным решением судей, став чемпионом лиги в полусреднем весе.