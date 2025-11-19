Гаджиев прокомментировал победу Махачева на UFC 322

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу соотечественника Ислама Махачева в поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Маддалена смотрелся даже хуже, чем многие из нас предполагали. Почему? Потому что у него не было шансов вообще. Если бы он в первом раунде, например, атаковал Ислама, бил бы его руками-ногами, создавал бы угрозу, а во втором раунде Махачев бы его перевёл и задушил, то мы сказали бы: «Блин, а вот в первом раунде было опасно». Было тотальное доминирование. По большому счёту Маддалена это… Я не знаю, скажут, что он же бывший чемпион в полусреднем весе… Маддалена – мешок в сравнении с Исламом. Давно уже я говорю про кризис в полусреднем весе», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.