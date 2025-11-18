Украинец Александр Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе. Об этом сообщили в организации.

© Lenta.ru

WBO получила официальное уведомление от команды Александра Усика относительно будущего пояса в тяжелом весе. (...) Усик решил отказаться от этого титула пресс-служба WBO

Уточняется, что Усик добровольно отказался от чемпионского титула, освободив таким образом титул для Фабио Уордли, который, согласно рейтингу, был следующим претендентом на бой против уроженца Крыма.

На данный момент Усик владеет чемпионскими поясами по версиям WBC, WBA, IBO, IBF и журнала The Ring. На его счету 24 победы и нет ни одного поражения

Решение спортсмена объяснили

Как стало известно, Усик решился на такой шаг в связи с необходимостью соблюдения регламента проведения обязательной защиты пояса.

Отмечается, что в конце минувшего лета боксеру предоставили месячную отсрочку для организации титульного боя с Джозефом Паркером из Новой Зеландии. Тогда Усик жаловался на проблемы со здоровьем, но в этот период в сети опубликовали видео с его участием. На нем спортсмен был активен, танцевал, играл в футбол и выглядел здоровым.

Это, в свою очередь, привело к тому, что WBO решила инициировать расследование и запросить у Усика актуальное медицинское заключение. А далее, проведя проверку, решила продлить боксеру срок подготовки к бою на 90 дней. Уже после этого Усик с командой приняли решение добровольно отказаться от чемпионского титула.

Это не прощание, а, как сообщила его команда, уважительная пауза. Двери WBO всегда будут открыты для Усика и его команды. Густаво Оливьери президент WBO

Комментируя данное решение Усика, известный промоутер Фрэнк Уоренн заявил, что это «одна из самых невероятных историй» за 45 лет, что он работает. При этом он подчеркнул, что очень гордится Уордли, которому в 2026 году предстоят грандиозные поединки, где он будет защищать пояс и «творить историю».

«В Великобритании появилась новая звезда», — указал он.

Усик вернул себе звание несколько месяцев назад

38-летний украинский спортсмен впервые стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в мае 2024-го. В июле текущего года он вернул себе это звание, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа.

Тогда он нокаутировал соперника в пятом раунде, попав в голову левым хуком. Бой проходил на стадионе Уэмбли в Лондоне.