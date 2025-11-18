Махачев ответил, есть ли у него конкуренты

Ислам Махачев: «В полусреднем весе UFC могу легко победить любого соперника. Почему вызвал Усмана? Пратес и Моралес – прогулка для него»
Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев уверен, что у него нет конкурентов в дивизионе.
«В этом весе я могу победить так же легко [как Маддалену] любого соперника. Я чувствовал себя по-другому – так уверенно, такой силы и кардио у меня еще не было. Готов к любому вызову. Поднимется ли Илия Топурия? Полусредний вес сейчас самый сильный в UFC, даже никаких сомнений нет. Два чистых нокаута было в карде, на следующем турнире есть крупные бои. Почему я Камару вызывал – те пацаны, что сегодня выиграли [Пратес и Моралес], для него тоже прогулка. Усман – один из сильнейших в UFC и самое большое имя», – сказал Махачев.
Напомним, Ислам Махачев в главном событии UFC 322 победил единогласным решением судей Джека Делла Маддалену.
В главном карде турнира также состоялись другие бои дивизиона: Карлос Пратес нокаутировал экс-чемпиона категории Леона Эдвардса, а Майкл Моралес досрочно победил Шона Брэди.
Илия Топурия – действующий чемпион UFC в легком весе. Раньше титулом дивизиона владел Махачев, но он оставил пояс ради перехода в полусредний вес.
