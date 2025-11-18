Махачев поднялся в рейтинге лучших бойцов UFC

Ислам Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов UFC, сместив Топурию
Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC.
Новый чемпион UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) Ислам Махачев возглавил список лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории, сместив обладателя титула в лёгком весе (до 70 кг) Илию Топурию.
Рейтинг Pound-For-Pound UFC (топ-10):
- Ислам Махачев (Россия);
- Илия Топурия (Испания);
- Мераб Двалишвили (Грузия);
- Хамзат Чимаев (ОАЭ);
- Александр Пантожа (Бразилия);
- Алекс Перейра (Бразилия);
- Александр Волкановски (Австралия);
- Том Аспиналл (Великобритания);
- Джек Делла Маддалена (Австралия);
- Дрикус дю Плесси (Южная Африка).
