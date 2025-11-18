Махачев поднялся в рейтинге лучших бойцов UFC

Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC.

Новый чемпион UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) Ислам Махачев возглавил список лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории, сместив обладателя титула в лёгком весе (до 70 кг) Илию Топурию.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC (топ-10):