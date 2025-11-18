Ислам Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов UFC, сместив Топурию

Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC.

Махачев поднялся в рейтинге лучших бойцов UFC
Новый чемпион UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) Ислам Махачев возглавил список лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории, сместив обладателя титула в лёгком весе (до 70 кг) Илию Топурию.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC (топ-10):

  1. Ислам Махачев (Россия);
  2. Илия Топурия (Испания);
  3. Мераб Двалишвили (Грузия);
  4. Хамзат Чимаев (ОАЭ);
  5. Александр Пантожа (Бразилия);
  6. Алекс Перейра (Бразилия);
  7. Александр Волкановски (Австралия);
  8. Том Аспиналл (Великобритания);
  9. Джек Делла Маддалена (Австралия);
  10. Дрикус дю Плесси (Южная Африка).

