Джейк Пол назвал возможный гонорар за бой с Джошуа

Джейк Пол: «Хватит меня спрашивать. $267 млн»
Блогер и боксер Джейк Пол рассказал о возможном гонораре за бой с Энтони Джошуа.
«Хватит меня спрашивать. $267 млн», – написал в соцсетях Джейк Пол.
Бой между Полом и Джошуа планируется на 19 декабря. Результат пойдет в рекорд боксеров.
Ранее Пол планировал выставочный поединок против Джервонты Дэвиса, но тот снялся из-за проблем с законом.
