Райан Гарсия проведет бой против Барриоса

Райан Гарсия 21 февраля проведет бой за титул WBC против Марио Барриоса
21 февраля Райан Гарсия (24-2, 1 – NC) встретится с Марио Барриосом (29-2-2) в титульном бою за пояс WBC в полусреднем весе.
«Подождите и увидите магию. Марио Барриос, я иду за тобой», – написал в соцсетях Райан Гарсия.
Два последних поединка Барриоса завершились вничью, включая встречу с Мэнни Пакьяо. Гарсия последний раз выступал в мае-2025, когда проиграл Роландо Ромеро.
Трамп выложил сгенерированное ИИ видео с Роналду, где они пинают мяч в Белом доме: «Роналду – ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ. Очень умный и классный!!!»
Сербия готова предоставить россиянам стадионы для международных матчей, сказал министр спорта Гайич: «Но я бы это не рекомендовал, надо играть в России»
Карасев назначен главным судьей матча «Спартака» и ЦСКА, Левников и Казарцев – на ВАР
Трамп выложил сгенерированное ИИ видео с Роналду, где они пинают мяч в Белом доме: «Роналду – ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ. Очень умный и классный!!!»
Сербия готова предоставить россиянам стадионы для международных матчей, сказал министр спорта Гайич: «Но я бы это не рекомендовал, надо играть в России»
Карасев назначен главным судьей матча «Спартака» и ЦСКА, Левников и Казарцев – на ВАР