Райан Гарсия проведет бой против Барриоса

21 февраля Райан Гарсия (24-2, 1 – NC) встретится с Марио Барриосом (29-2-2) в титульном бою за пояс WBC в полусреднем весе.

«Подождите и увидите магию. Марио Барриос, я иду за тобой», – написал в соцсетях Райан Гарсия.

Два последних поединка Барриоса завершились вничью, включая встречу с Мэнни Пакьяо. Гарсия последний раз выступал в мае-2025, когда проиграл Роландо Ромеро.