Александр Емельяненко может вернуться к боям

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко еще может вернуться к проведению поединков, если его восстановление не затянется, заявил «Матч ТВ» менеджер спортсмена Ваха Шанхоев.

В октябре Емельяненко сообщил, что прошел курс лечения в медицинском центре в Москве. Шанхоев в свою очередь заявил «Матч ТВ», что при выписке из больницы врачи рекомендовали бойцу начинать ходить без помощи трости.

— Как проходит процесс восстановления? Возможен ли расклад, при котором Александр в случае полного восстановления еще возобновит спортивную карьеру и вернется к боям?

— Состояние такое же. Нужно время для полного восстановления. Думаю, если не затянется с восстановлением, возможно возвращение Александра, — сказал Шанхоев «Матч ТВ».

В марте спортсмен перенес операцию по поводу межпозвоночной грыжи.

Емельяненко 44 года, за карьеру в MMA он одержал 29 побед, потерпел девять поражений, один его бой завершился вничью.

