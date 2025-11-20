Тренер Делла Маддалены ответил, можно ли считать Махачева величайшим бойцом

Бен Викерс, тренер экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены, высказался о недавнем поединке своего подопечного с россиянином Исламом Махачевым. Спортсмены встречались на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). Махачев победил единогласным решением судей.

«Действительно хочу похвалить Ислама за его выступление. Можно выглядеть идиотом, когда выходишь в подкаст, делаешь прогнозы — и они не сбываются. Я верил во всё, что говорил, но в этот раз этого не произошло. За 10 лет почти всё, что я предсказывал, сбывалось, а теперь оплошал. Они составили великолепный план на бой, и Ислам воплотил его идеально. Поздравляю Ислама: он закрепил своё наследие как, вероятно, величайший», — сказал Викерс на канале Submission Radio в YouTube.