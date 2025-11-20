Тренер Ислама Махачева назвал условие, при котором чемпион UFC завершит карьеру
Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес рассказал об условии, при котором его подопечный может завершить спортивную карьеру.
Ранее стало известно, что Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. Он вышел на первую строчку в списке лучших бойцов организации во всех весовых категориях.
Россиянин сместил на вторую строчку испанца Илию Топурию.
16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Мадалену и стал чемпионом в двух весовых категориях. До 2025 года россиянин выступал в легком весе.
В карьере Махачева в ММА было лишь одно поражение — в 2015 году он проиграл бразильцу Адриану Мартинсу.