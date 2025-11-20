Тренер Ислама Махачева назвал условие, при котором чемпион UFC завершит карьеру

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес рассказал об условии, при котором его подопечный может завершить спортивную карьеру.

© UFC Russia
«Я не думаю, что Хабиб попросит Ислама уйти в отставку, если только Ислам не сможет продолжать доминировать в дивизионе», — заявил Мендес.

Ранее стало известно, что Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. Он вышел на первую строчку в списке лучших бойцов организации во всех весовых категориях.

Россиянин сместил на вторую строчку испанца Илию Топурию.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Мадалену и стал чемпионом в двух весовых категориях. До 2025 года россиянин выступал в легком весе.

В карьере Махачева в ММА было лишь одно поражение — в 2015 году он проиграл бразильцу Адриану Мартинсу.

