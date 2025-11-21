Джон Джонс объяснил отказ от боя с Аспиналлом

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс рассказал, почему принял решение отказаться от поединка с англичанином Томом Аспиналлом, подтвердив, что за бой с ним руководство лиги гарантировало ему выплатить $ 30 млн.

«Некоторые из моих мотивов драться отличаются от тех, которые есть у других бойцов. Я не думаю, что меня волнует в боях то, что беспокоит большинство из них. Остальные не отказались бы от [возможности заработать за бой] $ 30 млн. Они просто не стали бы этого делать. Сейчас мои цели в ММА отличаются от тех, которые имеют другие люди», — приводит слова Джонса портал MMAJunkie.