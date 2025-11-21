Чимаев объявил, когда проведет следующий бой в UFC

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, сообщил, когда планирует провести следующий поединок под эгидой североамериканской организации.

— Когда нам ждать твоё возвращение [в октагон]?

— Моё возвращение — после Рамадана. Сейчас у меня небольшая операция на ноге. Отойду от тренировок на пару недель, залечу рану. Итак, мы подготовимся после Рамадана. Кого бы мне ни дали, с тем я и столкнусь, — сказал Чимаев в интервью журналисту Адаму Зубайраеву.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде Хамзата 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.