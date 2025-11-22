Дуров продаст папахи Нурмагомедова в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что в мессенджере продадут папахи бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Легендарные папахи Хабиба будут выставлены на аукцион в Telegram», — сообщил Дуров.

Он добавил, что аукцион начнется в полдень по восточному времени (20:00 мск). По словам миллиардера, папахи Нурмагомедова — это коллекционные предметы, символизирующие традиции, свободу и уважение.

В бытность бойцом Нурмагомедов выходил на бои в UFC в папахе. Благодаря ему головной убор стал популярен в западных странах. Россиянин выиграл все 29 боев в карьере, завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, трижды его защитил, после чего ушел из спорта.

21 ноября Дуров фразой «скинь локацию, брат» ответил на предложение Нурмагомедова. Бывший боец пригласил миллиардера на совместную тренировку, тот согласился.

