Царукян поднялся в рейтинге UFC

Российский боец Арман Царукян переместился с 14‑го на 13‑е место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P), сообщается на сайте организации.

На прошлой неделе Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном бою турнира UFC Fight Night в Дохе.

Лидирует в рейтинге P4P россиянин Ислам Махачев. Вторым идет представляющий Испанию Илия Топурия, третьим — грузин Мераб Двалишвили.

Австралиец Джек Делла Маддалена, потерпевший поражение от Махачева в титульном поединке, остался первым в рейтинге полусреднего дивизиона. На вторую строчку поднялся ирландец Иэн Гэрри, на третью — казахстанец Шавкат Рахмонов. Бывший чемпион в полусреднем весе Белал Мухаммад после поражения от Гэрри опустился на три позиции и стал пятым.

