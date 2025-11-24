«Нганну — посмешище и дурак». Джейк Пол жестко высказался о камерунце

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 KO) прокомментировал отказ экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (18-3) от боя с ним.

«Посмотрим, как он будет себя чувствовать после того, как я выйду на ринг против Джошуа и проведу бой в десять, а то и в сто раз лучше, чем он. Нганну — посмешище и дурак. Он застыл на месте, перестал развиваться. Для меня бой с ним — пустяк. Больше вам о нём знать и не нужно», — сказал Пол в интервью для Netflix.

Напомним, Джейку Полу 28 лет. В его профессиональном рекорде 12 побед и одно поражение. В своём последнем поединке он единогласным судейским решением победил легендарного Майка Тайсона. Следующий его бой состоится 19 декабря против Энтони Джошуа.