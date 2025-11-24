Боксер Гаджимагомедов намерен завоевать третий чемпионский титул в Дубае

Тренерский штаб сборной России по боксу назвал состав мужской команды, которая отобралась на чемпионат мира в Дубае.

Со 2 по 13 декабря за медали ЧМ поборются: Эдмонд Худоян (до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Андрей Пегливанян (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Сергей Колденков (до 71 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин уверен, что такая сильная команда должна себя показать на турнире.

- Каждый является лидером в своей весовой категории. От всех я ожидаю золота и верю в ребят. Хочу, чтобы у них не было груза ответственности и они выходили на ринг, получали удовольствие от своего бокса, - приводит слова Беспутина пресс-служба федерации. - У каждого нашего спортсмена хороший уровень бокса, все заряжены.

Особенно наш капитан Муслим Гаджимагомедов, он настроен завоевать третий чемпионский титул. И главный тренер мужской сборной Виктор Фархутдинов подтвердил, что Муслим в хорошей форме.