Чимаев поздравил сына Кадырова с 18-летием: «Адам Рамзанович всегда рядом, готов в нужный момент подставить братское плечо и помочь»
Чемпион UFC Хамзат Чимаев поздравил секретаря Совета безопасности Чечни Адама Кадырова с 18-летием.
«От всей души поздравляю дорогого брата, помощника главы ЧР, секретаря Совета безопасности Адама Кадырова с днем рождения. Адам Рамзанович всегда рядом, готов в нужный момент подставить братское плечо и оказать всевозможную поддержку и помощь, я это очень ценю и благодарен ему! Поздравляю тебя, брат, с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего!» – написал Чимаев в соцсетях.
