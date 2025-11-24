Царукян рассказал, кто дал ему мотивацию выиграть

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян рассказал о роли Хамзата Чимаева в его победе над Дэном Хукером. Его слова приводит YouTube-канал UFC Eurasia.

© Соцсети

«Когда у тебя в углу есть такой человек, как Хамзат, он тебе дает мотивацию и уверенность. Когда есть близкий человек рядом, ты не можешь опозориться, не можешь сдаться», — заявил он.

Поединок закончился во втором раунде, когда Царукян провел Хукеру решающий удушающий прием. Бой носил претендентский статус — следующим соперником россиянина должен стать действующий чемпион в легком весе Илия Топурия.

До этого боя в последний раз Царукян выходил в октагон в апреле 2024 года на турнире UFC 300 против представителя Бразилии Чарльза Оливейры. Поединок завершился победой российского бойца раздельным решением судей.

Во время турнира UFC произошел конфликт между Хамзатом Чимаевым и ирландцем Ианом Гарри. Бойцы едва не подрались за кулисами, но конфликт был вовремя остановлен. Чимаев резко отреагировал на поведение Гарри после его победы над американцем Белалом Мухаммадом.