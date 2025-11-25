Бетербиев высказался о возможном бое против Бенавидеса

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Артур Бетербиев заявил, что у него получился бы интересный бой против американца Дэвида Бенавидеса.

© Матч ТВ

Ранее Бенавидес успешно провел первую защиту чемпионского пояса по версии WBC в полутяжелом весе, победив британца Энтони Ярда в поединке в Эр‑Рияде (Саудовская Аравия).

— Все спрашивают меня про бой Бенавидеса против Ярда. Я смотрел его и не увидел ничего для себя нового. У нас (с Бенавидесом) могло бы получиться что‑нибудь поинтересней, неправда ли? — написал Бетербиев в соцсетях.

28‑летний непобежденный Бенавидес выиграл 31 поединок. У 40‑летнего Бетербиева 21 победа и одно поражение, которое он потерпел в феврале от россиянина Дмитрия Бивола, позже отказавшегося от титула WBC.

Прямые трансляции боксерских турниров смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.