Хабиб предложил Макгрегору пройти реабилитацию в Дагестане

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в ходе конфликта в своем аккаунте соцсетей предложил экс-обладателю пояса UFC Конору Макгрегору пройти реабилитацию в Дагестане.

Поводом для конфликта стала распродажа цифровых коллекционных лотов в виде папах в соцсетях, где было продано 29 тысяч предметов по средней цене более 10 тысяч «звезд» (стоимостью 1-2 рубля каждая). Макгрегор резко на это отреагировал, обвинив Хабиба в мошенничестве и назвав «тупым троглодитом с низким интеллектом».

«На моем счету — 56 бывших наркозависимых, которых я лечил в своих реабилитационных центрах в Дагестане. Конор, приезжай в Дагестан, здесь о тебе позаботятся. Мексика тебе, как я вижу, не помогла», — написал Нурмагомедов на критику Макгрегора.

В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.