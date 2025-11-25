Чемпион ОИ-2020 одержал вторую победу в ММА за два месяца

24-летний чемпион Олимпийских игр — 2020 по вольной борьбе американец Гейбл Стивесон победил нокаутом в первом раунде соотечественника Кевина Хейни на турнире лиги APFC.

© Чемпионат.com

Для Гейбла эта победа стала второй по правилам смешанных единоборств за два месяца. В дебютном бою по правилам ММА американский атлет столкнулся также с соотечественником Брэйденом Питерсоном, которого победил техническим нокаутом в первом раунде на турнире LFA 217 в Приор-Лейк (штат Миннесота, США).

Глава UFC Дана Уайт уже сообщил, что внимательно следит за карьерой Гейбла и не исключает скорого подписания Стивесона в лигу. А Джон Джонс, являющийся другом и спарринг-партнёром Гейбла, пророчит тому завоевание титула UFC в тяжёлом весе.