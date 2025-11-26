В Дагестане установили баннер с цитатой Махачева

Возле аэропорта Махачкалы в Дагестане установили баннер с цитатой чемпиона UFC в двух весовых категориях Ислама Махачева.

«У нас самая сильная страна! Самая сильная республика! Самые сильные бойцы!» — гласит заголовок.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты.

В ноябре на турнире UFC 322 Махачев завоевал титул в полусреднем весе (до 77 кг), победив единогласным решением австралийца Джека Делла Маддалену.