Мэр Нью-Йорка пообещал наказать команду Хабиба Нурмагомедова

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс обещал привлечь к ответственности участников конфликта на UFC 322, в котором участвовала команда Хабиба.

«Эти нападения в Madison Square Garden абсолютно неприемлемы. Полиция Нью-Йорка уже проводит всестороннее расследование, все виновные будут привлечены к ответственности», – написал в соцсетях Эрик Адамс.

Напомним, на турнире в Нью-Йорке, который возглавил титульный бой между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, на трибунах произошла драка между командой Хабиба Нурмагомедова и Диллоном Дэнисом, входившем в команду Конора Макгрегора.

В драке участвовали Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков. Дэнису пожизненно запретили посещать турниры UFC.