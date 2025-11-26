Макгрегор обвинил Хабиба во лжи и лицемерии

37-летний бывший двойной чемпион UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландец Конор Макгрегор обвинил своего бывшего противника и члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова во лжи и лицемерии из-за продажи своих папах в виде NFT на аукционе в «Телеграме».

